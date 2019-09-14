В Черкассах двое оперативников полиции вывезли задержанного на кладбище и избили его

ГБР сообщило о подозрении в превышении полномочий двум оперуполномоченным Черкасского отдела полиции, которые избили задержанного.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Двое оперативников задержали одного из местных жителей, надели на него наручники и отвезли его к местному кладбищу. Там они избили мужчину, который получил многочисленные травмы.

Сейчас в суд готовится ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должностей. В случае доказательства вины подозреваемым грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, ранее в Николаеве отдали под суд оперативников полиции, обвиняемых в «выбивании» признания из наркозависимого.