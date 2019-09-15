В Польше спецназ задержал двух украинцев за контрабанду янтаря – они представлялись сотрудниками спецслужб

В Польше задержали двух украинцев в рамках спецоперации по борьбе с контрабандой янтаря, которые утверждают, что являются сотрудниками украинских спецслужб.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Центрального Антикоррупционного бюро Польши.

Кроме двух украинцев, были задержаны еще четверо человек, граждан Польши.

"Спецоперация, которую проводит Центробанк, касается контрабанды большого количества янтаря с Украины на территорию Республики Польша. Собранные по этому делу материалы будут направлены в Национальную прокуратуру", - сообщили в пресс-службе.

Вместе с тем Zaxid.net со ссылкой на RMF.fm сообщает, что задержаны подозреваемые были в одном из ресторанов около 18:00.

Отмечается, что во время задержания спецназовцы использовали шумовые гранаты.

Напомним, ранее на Житомирщине полиция с погоней задержала грузовик с рекордной партией контрабанды янтаря.