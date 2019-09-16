В Великобритании неизвестные украли золотой унитаз из дома, где родился Черчилль

В Британии был украден туалет из чистого золота, установленный в бывшем доме Уинстона Черчилля.

Об этом сообщает Sky News.

Сделанный из чистого 18-каратного золота унитаз — это произведение искусства под названием «Америка» итальянского концептуального художника Маурицио Каттелана. Его стоимость превышает миллион евро.

Туалет из чистого золота находился в Бленхеймском дворце, где родился Черчилль, в качестве инсталляции на художественной экспозиции. Унитазом можно было воспользоваться, при этом музейный охранник находился рядом с дверью туалета.

Полиция подтвердила, что унитаз был украден и что они проводят расследование.

Туалет до сих пор не нашли, но в связи с кражей был арестован 66-летний мужчина. Злоумышленники проникли во дворец ночью и покинули место преступления примерно в 4.50 утра. Поскольку унитаз был подключен к системе канализации и водопровода, его кража нанесла существенный ущерб и привела к затоплению.