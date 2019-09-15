Украина все же выдала Австрии олимпийского чемпиона, которого обвиняют в растлении несовершеннолетних

Украина выдала Австрии тренера и двукратного олимпийского чемпиона по дзюдо Петера Зайзенбахера, которого обвиняют в растлении несовершеннолетних.

Об этом со ссылкой на Kronen Zeitung сообщает «Новое время».

Мужчину задержали украинские пограничники 9 сентября во время попытки незаконного пересечения границы из Украины в Польшу. Он попытался выехать по поддельному паспорту.

По информации ряда СМИ, после задержания пограничниками Зайзенбахер сам пожелал вернуться в Австрию и обратился в австрийское консульство. После этого во Львов прибыли два сотрудника австрийской криминальной полиции и забрали экс-чемпиона в Австрию.

12 сентября при содействии Интерпола он был отправлен в Вену.

По данным Укринформа, 14 сентября Уголовный суд Вены взял Зайзенбахера под арест.

Выдача обвиняемого в педофилии Зайзенбахера стала возможной благодаря ратификации Украиной весной 2019 года дополнительного протокола к Европейской конвенции о выдаче.

Зайзенбахера подозревают в развращении несовершеннолетних и злоупотреблении служебным положением. По информации прокуратуры Вены, в период с 1997 по 2004 год он, работая тренером по дзюдо, осуществлял действия сексуального характера в отношении трех несовершеннолетних воспитанниц.

Он был объявлен в розыск после того, как в декабре 2016 года не явился по вызову в суд. В августе 2017 года сотрудники уголовного розыска задержали его в Киеве. Тогда, по информации издания «Страна», Украина отказалась выдавать Австрии Зайзенбахера. Отказ был мотивирован истечением сроков давности инкриминируемого австрийцу преступления.

Петер Зайзенбахер стал первым дзюдоистом, которому удалось завоевать золото на двух Олимпиадах подряд – в 1984 году в Лос-Анджелесе и в 1988 в Сеуле. В 2012 году он возглавлял сборную Грузии на Играх в Лондоне. Под руководством Зайзенбахера дзюдоисты сборной Азербайджана завоевали две серебряные медали на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Напомним, в августе прошлого года Баштанский районный суд Николаевской области отпустил под условный срок 53-летнего священнослужителя, осужденного за развращение двоих девочек. Осужденный на момент совершения преступления являлся пастором одного из отделений Церкви христиан веры евангельской (протестанты, пятидесятники) в Баштанском районе. Девочкам на момент преступления - в 2015 году - было 13 и 15 лет.