Следователи ГБР задержали пограничников, которые «крышевали» контрабанду сигарет в Румынию

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Следователи теруправления Государственного бюро расследований в Хмельницком задержали начальника и заместителя начальника одного из отделов пограничной службы Черновицкого отряда Госпогранслужбы при получении ими неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации пограничники через подчиненных наладили механизм систематического получения неправомерной выгоды от местных жителей - за деньги они способствовали противоправному перемещении табачных изделий из Украины в Румынию.

Задержание пограничников произошло в порядке ст. 208 УПК Украины во время получения ими очередной части неправомерной выгоды в сумме 1500 евро.

Сейчас решается вопрос о вручении задержанным сообщения о подозрении, избрании в отношении них меры пресечения и отстранения от занимаемых должностей.

Напомним, ранее на Харьковщине СБУ задержали полицейских за «крышевание» наркоторговцев.

Роман Свиридов

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