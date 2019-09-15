В Николаеве неизвестный камнем разбил окно в патрульном автомобиле

Фото: Новости-N В воскресение, 15 сентября, в Николаеве возле Центрального рынка неизвестный камнем разбил стекло в автомобиле патрульной полиции «Toyota Prius».

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области.

По имеющейся информации, патрульные приехали на вызов и припарковали свой автомобиль в районе пересечения улиц Рюмина и Сенная. Когда они вернулись, то обнаружили, что стекло на правой передней двери разбито, а на сидении лежит камень.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Заводского отдела полиции. Опрос возможных свидетелей ничего не дал.

На данный момент в отдел полиции также доставлен мужчина с явными признаками алкогольного опьянения, который находился поблизости и высказывал какие-то претензии в сторону патрульных полицейских. Его возможная причастность к хулиганским действиям проверяется, однако сам мужчина заявил, что не имеет к этому никакого отношения.

Сведения о происшествии внесены в Единый журнал учета, решается вопрос о квалификации.

Напомним, ранее в районе Новой Одессы на трассе пассажирский автобус «Mercedes-Benz» протаранил «Toyota Prius» патрульной полиции. Позже в полиции показали видео, как это происходило.