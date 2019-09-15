После столкновений с полицией в Харькове задержаны 17 противников ЛГБТ-марша, двое полицейских пострадали

В воскресение, 15 сентября, в Харькове во время столкновений полиции и противников ЛГБТ-марша задержаны 17 человек.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, в Харькове на марше ЛГБТ-сообщества «Харьков Прайд Марш 2019» между сторонниками и противниками нетрадиционных отношений возникли столкновения. А после окончания акции группа молодых человек, которые выступали оппонентами Марша, устроили столкновения с полицией.

В отделе коммуникации харьковской полиции сообщили, что 17-летний харьковчанин после окончания Марша стал бросать камнями в людей, которые шли вдоль улицы Сумской после заката. Полицейские доставили его в Киевский отдел полиции для дачи объяснений. Относительно молодого человека составлен административный протокол по ч. 173 («Мелкое хулиганство») Кодекса Украины об административных нарушениях.

«17 человек доставлены в Шевченковский отдел полиции. По предварительным данным, они приняли участие в столкновениях на улице Рымарской в ​​Харькове. Во время конфликта они сопротивлялись полицейским, кроме того, в сторону правоохранителей распылили слезоточивый газ. Пострадали двое полицейских. Один из них с ожогами глаз доставлен в больницу», – говорится в сообщении.

По факту событий следственным Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Кроме того, по факту хулиганских действий в отношении юноши в парке Шевченко следователи Шевченковского отдела полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет. По всем уголовным производством продолжаются следственные действия.

Видео столкновений на улице Рымарской на своей странице в Facebook опубликовала Нарордная артистка Украины Ольга Сумская.

Напомним, в Одессе полиция задержала четырех человек, пытавшихся сорвать «Марш равенства».