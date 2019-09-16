На Николаевщине вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста

В селе Богдановка Доманёвского района Николаевской области неизвестные осквернили памятник, установленный жертвам Холокоста.

Об этом на своей странице в Facebook написал директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

«В Богдановке (Николаевская область) на месте массового убийства 54 тысяч евреев осквернили памятник. На месте преступления оставили записку в которой упомянули Зеленского, Червоненко и меня. «Опомнитесь, ж_ды остановитесь, ибо продажа украинской земли быстро приведёт вас к Холокосту», - говорилось в записке.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине вандалы разрисовали свастикой памятник жертвам Холокоста. До этого в Николаеве вандалы осквернили памятник «Скорбящий ангел Чернобыля», посвященный памяти людей, погибших в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Также ранее на Николаевщине неизвестные вандалы повредили надгробные плиты на шести могилах.

Стоит отметить, что по данным фактам полиция открывала уголовные производства, однако за эти действия никто не был наказан.