В Николаеве арестовали подозреваемого в разбое, который душил мужчину шнурком, но попался на потере паспорта на месте нападения

В Николаеве суд арестовал подозреваемого в разбое, который душил свою жертву шнурком.

Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Николаева.

Как известно, 12 сентября в Ингульском районе Николаева 50-летний местный житель сообщил в полицию, что около 13:00 на аллее по улице Космонавтов на него напал неизвестный мужчина, которые сначала угрожал расправой, а потом начал душить его шнурком. Полиция нашла подозреваемого благодаря утерянному на месте преступления паспорту.

В суде уточнили, что подозреваемый подошел к потерпевшему в то время как он находился возле своего автомобиля «Fiat Doblo». Он накинул на шею потерпевшего предварительно приготовленный для совершения преступления шнур и стал душить последнего. При этом подозреваемый потребовал немедленной передачи ему денег. В ходе нападения, для преодоления физического сопротивления потерпевшего, подозреваемый сбил его с ног и продолжал душить. Завладев 300 гривнами, которые находились рядом, он скрылся с места совершения преступления.

Рассмотрев ходатайство, суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней.

Напомним, что на Николаевщине вор «обчистил» дом адвоката и при попытке сбежать растерял украденное. При этом непосредственно перед преступлением он сделал селфи возле дома жертвы.