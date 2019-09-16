Посол Израиля потребовал срочно расследовать осквернение памятника жертвам Холокоста на Николаевщине и наказать виновных

Йоэль Лион Посол Израиля Йоэль Лион призвал украинское правительство отреагировать на осквернение памятника убитым евреям в селе Богдановка Доманевского района Николаевской области и наказать виновников.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как известно, на памятнике жертвам Холокоста в Богдановке неизвестные нарисовали свастику и оставили записку с требованием прекратить продажу земли. Полиция открыла уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса.

«Это антисемитское преступление на почве ненависти, без сомнения, я призываю украинское правительство решительно осудить это преступление и незамедлительно привлечь виновных к ответственности», – написал Лион.

Напомним, как на Николаевщине вандалы разрисовали свастикой памятник жертвам Холокоста. До этого в Николаеве вандалы осквернили памятник «Скорбящий ангел Чернобыля», посвященный памяти людей, погибших в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Также ранее на Николаевщине неизвестные вандалы повредили надгробные плиты на шести могилах.

Стоит отметить, что по данным фактам полиция открывала уголовные производства, однако за эти действия никто не был наказан.