Подчиненных мэра Днепра, которых подозревают в хищении почти 30 миллионов гривен на ремонте моста, объявили в розыск

Должностных лиц горсовета Днепра, подозреваемых в присвоении 29,5 миллиона гривен бюджетных средств, объявили в розыск.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Днепропетровской области.

«В рамках уголовного производства, начатого по факту присвоения бюджетных средств при ремонте Нового моста в Днепре (ч.5 чт.191 УК Украины) заместитель городского головы, начальники управления городского совета и лицо, которое осуществляло технический надзор, объявлены в розыск в связи с сокрытием от следствия», - говорится в сообщении.

По данным СМИ, подозрение объявили заместителю Филатова Михаилу Лысенко.

Другим фигурантам суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Так основателя общества-подрядчика, осуществлявшего ремонтные работы, суд арестовал на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме более 40 млн. грн; начальника участка будут содержать под стражей, если он не внесет залог в 1 млн. грн.

Напомним, городской голова Днепра Борис Филатов договорился с Президентом Владимиром Зеленским, что подаст в отставку, если Центральный мост, реконструкция которого началась в 2017 году, не отремонтируют до 14 сентября. Отмечалось, что если работы закончат в срок, Зеленский приедет на открытие моста.

7 сентября в Днепре, после окончания капитального ремонта, открыли Центральный мост, который стал объектом «спора» между Президентом Зеленским и мэром города Борисом Филатовым.