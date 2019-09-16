За задержанного НАБУ на взятке руководителя САД Николаевщины внесли два миллиона гривен залога

За экс-руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко, подозреваемого в вымогательстве крупной взятки от руководства фирмы-подрядчика «Полтавабудцентр», внесли залог.

Об этом сообщатся на Facebook-странице Высшего антикоррупционного суда.

Как известно, 11 сентября в Одессе детективы НАБУ задержали и.о. главы Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрея Максименко во время получения 90 тысяч долларов взятки. Общая сумма взятки – 2,5 миллиона гривен взятки. Андрей Максименко в суде отрицал свою вину, заявлял, что дело является провокацией, а также подчеркивал, что не раз публично вступал в конфликт с предприятием «Полтавабудцентр», которое и стало заявителем в деле. В итоге суд отправил Максименко под арест с возможностью выйти из СИЗО под залог в размере около двух миллионов.

«Сегодня, 16 сентября 2019 года на специальный счет Высшего антикоррупционного суда для внесения залога поступили средства в объеме в соответствии с решением суда», – говорится в сообщении.

По информации «Преступности.НЕТ», залог за Максименко внес его отец. Отметим, что еще во время заседания в суде звучала информация, которая могла свидетельствовать о том, что семья Андрея Максименко сможет внести этот залог, поскольку, в частности, у родителей подозреваемого есть средства от продажи полученной в наследство квартиры и автомобиля.

Напомним, что ранее, по информации СМИ, в «Укравтодоре» заявили, что строительная компания «Полтавабудцентр» начала ремонт трасс в Николаевской области незаконно и без санкции со стороны Службы автодорог. Также они назвали действия Амирханяна шантажом и откровенным рэкетом, заявив, что он пытается заблокировать «практически каждый второй тендер на проведение ремонта дорог, подавая жалобы в АМКУ на организаторов тендеров», а его обвинили в попытках угрожать руководству «Укравтодора».

После этого в «Укравтодоре» опровергли эту информацию и заявили, что не предоставляли никаких подобных комментариев СМИ.

В начале апреля этого года Араик Амирханян вместе с группой людей спортивного телосложения был задержан полицией в здании САД в Одесской области. По его же словам, САД отказывается закрыть свои долги перед предприятием за выполненный ремонт дорог.