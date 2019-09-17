Под Киевом сожгли дом экс-главы Нацбанка Гонтаревой

Об этом сообщает НВ.

По словам Гонтаревой, злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарным не удавалось его даже потушить.

«Это уже полный и окончательный беспредел! Я не знаю, куда мне обращаться, террор продолжается», — сказала она.

Обновлено 09:28 На текущий момент полиция расследует дело о поджоге дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и приложит все усилия для поиска преступника. Об этом у себя в Twitter сообщил глава МВД Арсен Аваков.

«Ночной поджог дома Гонтаревой — недопустимое проявление криминального давления. Тот, кто заказал и исполнил это в момент прибытия миссии МВФ в Украину, не просто поджигатель, он — враг, который вредит своему государству», — написал он.

Ранее экс-председателя Национального банка Украины (НБУ) Валерию Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль.

Напомним, Гонтарева фигурирует в уголовном производстве, открытом 31 июля 2019 года «по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами правления Национального банка, которые действуя с целью получения неправомерной выгоды». Речь идет об изменениях валютного регулирования и контроля, внесенных в нормативную базу Национального банка 19 января 2016 года.

Следователь ГБР отметил, что у органа предварительного расследования возникли объективные основания для допроса Гонтаревой, в связи с чем 5 августа ей была выписана повестка о вызове на допрос в качестве свидетеля, которая была направлена средствами почтовой связи, и назначена дата допроса на 12 августа 2019 года.

15 августа Гонтаревой была повторно выписана повестка о вызове на допрос в качестве свидетеля, которая была направлена средствами почтовой связи, и назначена дата проведения следственного действия на 22 августа.

При этом по состоянию на 23 августа в ГБР Гонтарева не явилась, об уважительных причинах неявки официально не сообщала.

27 августа суд удовлетворил ходатайство следователя ГБР об осуществлении привода на допрос 4 сентября.

Как известно, Гонтарева была на должности Главы Национального банка Украины с 19 июня 2014 года по 15 марта 2018 года, первая женщина на этом посту.