«Очаги возгорания находились в разных местах», - в ГСЧС рассказали подробности поджога дома Гонтаревой

В результате пожара в доме экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, который произошел под Киевом в поселке Гореничи, никто не пострадал.

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-секретаря ГосЧС в Киевской области Викторию Рубан.

- По предварительным данным пострадавших в результате пожара нет, охранник, скажем так, не пострадал, но это окончательно будет еще выясняться, - заявила Рубан.

По ее словам, работники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента. Уже известно, что очаги возгорания находились в разных местах.

- Обстоятельства выясняют работники правоохранительных органов. Пока известно, что нам поступило сообщение - в 03.13. На месте ликвидации пожара работали 6 единиц нашей техники и 1 единица вспомогательной техники. Ну, огнем поврежден практически весь дом, потому что, скажем так, очаги возгорания находились в разных местах. Относительно окончательной причины пожара, всех иных обстоятельств - на месте работает следственно-оперативная группа, она уже занимается выяснением обстоятельств, - заявила Рубан.

Напомним, 17 сентября неизвестные сожгли дом экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом.