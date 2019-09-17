В Очакове задержали рецидивиста из Запорожья, который ворвался в квартиру женщины, избил и отобрал ценности

В Очакове полиция задержала ранее судимого мужчину за разбойное нападение на женщину в ее квартире.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

По словам потерпевшей, 15 сентября около 21:30 она возвращалась домой, а когда открыла дверь квартиры, получила удар в затылок от неизвестного. После того, как женщина упала на землю, злоумышленник еще несколько раз ударил ее по голове, потом снял с ее шеи золотую цепочку и другие золотые украшения, которые были на ней.

Когда потерпевшая потеряла сознание, преступник ворвался в помещение, и, завладев еще и двумя мобильными телефонами, скрылся в неизвестном направлении. Когда женщина пришла в себя, то сразу обратилась за помощью в полицию.

Уже на следующий день полицейские Очаковского отдела полиции вместе с оперативными сотрудниками Управления уголовного розыска установили личность нападавшего. Им оказался 28-летний житель Запорожья, приехавший в Очаков погостить у отца. По словам злоумышленника, отобранные вещи он успел продать, а деньги потратить.

Ранее судимого за аналогичные преступления мужчину следователи задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, и объявили ему о подозрении в совершении преступления предусмотренного частью 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой»), что наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Сейчас устанавливается местонахождение похищенных вещей. Решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику. Продолжается следствие.

Напомним, как на Николаевщине в дом экс-сотрудника МВД ворвались неизвестные, связали его отца и украли деньги.