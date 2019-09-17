На месте сгоревшего дома Гонтаревой полиция нашла зажигательную ракету

Полиция обнаружила на месте сгоревшего дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой зажигательную ракету и ряд других вещественных доказательств.

Об этом заявил пресс-секретарь Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович, сообщает Интерфакс-Украина.

На вопрос о том, соответствует ли правде информация о том, что на территорию дома Гонтаревой был брошен «коктейль Молотова», что и стало причиной пожара, он сказал:

- Не было такого коктейля Молотова — мы нашли зажигательную ракету светошумовую и звуковую.

При этом Жукович отметил, что правоохранители рассматривают все возможные версии пожара.

- Мы не исключаем и версию даже короткого замыкания. Возможно, — сказал он.

Напомним, 17 сентября неизвестные сожгли дом экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом.