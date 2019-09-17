В Николаеве благодаря системе видеонаблюдения выявили угнанную в Кропивницком фуру

В Николаеве 17 сентября выявили похищенный в Кропивницком грузовой автомобиль «Scania».

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Видеокамеры николаевского КП «Городской информационно-вычислительный центр», которые подключенные к информационной подсистеме «Гарпун» информационно-телекоммуникационной системы« Информационный портал Национальной полиции» утром зафиксировали автомобиль «Scania», который находился в розыске правоохранителей Кропивницкого в связи с незаконным овладением с 11 сентября.

Разыскиваемый транспортное средство наряд патрульной полиции УПП в Николаевской области остановил на улице Пушкинской.

Для дальнейшего выяснения обстоятельств на месте происшествия работала следственно-оперативная группа Заводского отдела полиции ГУНП в Николаевской области . В результате - автомобиль правоохранители изъяли. Сейчас полицейские проводят дальнейшие следственные действия.