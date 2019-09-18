В Одессе житель Николаевщины украл алкоголь в супермаркете и отбился от охранника ударом бутылки по голове

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В одном из супермаркетов Киевского района Одессы житель Николаевской области украл несколько видов алкоголя и отбился от охранника, ударив его бутылкой по голове.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Положив в свой рюкзак несколько бутылок со слабоалкогольными напитками и коньяком, злоумышленник обошел кассы и, не рассчитавшись за товар, направился к выходу. Он оттолкнул работника магазина и выбежал на улицу. Охранника, который догнал, мужчина ударил по голове одной из похищенных бутылок и скрылся. 

Полицейские установили личность правонарушителя. Им оказался 21-летний житель Николаевской области.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по части 2 стать 186 («Грабеж») Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет.

Напомним, как двое николаевцев украли из супермаркета корзину продуктов и алкоголя, чтобы «красиво закончить праздник».

Тарас Леонтян

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