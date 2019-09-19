СБУ заподозрила управление инфраструктуры Николаевской ОГА и фирм-подрядчиков в хищении средств на текущем ремонте дорог местного значения

Фото из архива Управление Службы безопасности Украины в Николаевской области расследует возможное хищение бюджетных средств при текущем ремонте дороги местного значения в Березанском и Арбузинском районах области.

Об этом свидетельствуют соответствующие определения Центрального районного суда Николаева.

Уголовное производство открыто по части 3 статьи 191 Уголовного Кодекса Украины. Следствие предполагает, что установленные и неустановленные должностные лица Управления инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации по предварительному сговору с субъектами хозяйственной деятельности в течение 2018 года похитили бюджетные средства на ремонте дорог местного значения.

Речь идет о договоре между управлением инфраструктуры ОГА и ООО «Николаевавтодор» депутата Николаевского горсовета Владимира Шульгача на закупку услуг по текущему мелкому ремонту дороги местного значения О-150303 на промежутке от села Прогрессовка до села Краснополье, который был заключен еще в сентябре 2018 года. Стоимость услуг составила 4 миллиона 24 тысячи гривен, однако в конце ноября того же года было заключено дополнительное соглашение, по которому работы должны быть выполнены уже до 31 декабря 2018 года (в первоначальном документе было определено окончание работ до 30 ноября того года). Субподрядчиком выступило ООО «Строй-контроль».

Что касается ремонтов дорог в Арбузинском районе, то имеются в виду участки трасс местного значения О-150101, О150103, О150108. 10 августа 2018 года между управлением инфраструктуры ОГА и ООО «Юг Строй Компани», которое зарегистрировано в Южном Одесской области, был заключен договор на текущий мелкий ремонт указанных дорог. Стоимость работ составила 4 миллиона 200 тысяч гривен. Сами работы должны быть выполнены до 30 октября 2018 года.

Отметим, что оба договора со стороны Николаевской ОГА были подписаны экс-начальником управления инфраструктуры Сергеем Сикорским.

Напомним, как 11 сентября в Одессе детективы НАБУ задержали и.о. главы Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрея Максименко во время получения 90 тысяч долларов взятки. Общая сумма взятки – 2,5 миллиона гривен взятки. Андрей Максименко в суде отрицал свою вину, заявлял, что дело является провокацией, а также подчеркивал, что не раз публично вступал в конфликт с предприятием «Полтавабудцентр», которое и стало заявителем в деле. В итоге суд отправил Максименко под арест с возможностью выйти из СИЗО под залог в размере около двух миллионов.

Позже стало известно, что за экс-руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко, подозреваемого в вымогательстве крупной взятки от руководства фирмы-подрядчика «Полтавабудцентр», внесли залог.