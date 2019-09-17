Жительница Первомайска заявила, что её сына похитили – сам мужчина объяснил это выяснением отношений со знакомыми

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 375 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(225)   

Фото - иллюстрация
В Первомайске 17 сентября женщина сообщила в полицию, что группа людей якобы похитила её 34-летнего сына. Самого мужчину вскоре нашли, он отказался от претензий.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в Первомайском отделе полиции.

Женщина увидела, что пять человек посадили её сына в автомобиль «Daewoo Lanos» и уехали. Она передала полиции номера машины, автомобиль вскоре нашли и пригласили всех находившихся в нем людей в отдел полиции. Сын женщины заявил, что никакого похищения не было, и он выяснял отношения со своими знакомыми. Мужчина написал заявление, что отказывается от претензий к знакомым, которые посадили его в автомобиль.

Напомним, что ранее на Николаевщине спецназ полиции задержал четырех молодчиков, которые пытались похитить фермера.

Вадим Богданов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпреступность