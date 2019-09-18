НАБУ провело обыски на Криворожской ТЭЦ, служащие которой подозреваются в злоупотреблениях на 80 миллионов

Детективы НАБУ 17 сентября провели обыски в помещениях коммерческих компаний и государственной «Криворожской теплоцентрали».

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Обыски провели для расследования фактов злоупотреблений должностных лиц госпредприятия при осуществлении хозяйственных операций «Криворожской теплоцентралью» на общую сумму более 80 миллионов гривен.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ проводят с января 2019 года. Предварительная правовая квалификация – часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, если они совершены в особо крупных размерах или организованной группой»).

Криворожский сайт «Первый городской» сообщает, что детективы НАБУ осмотрели кабинет директора ТЭЦ, помещения, где работают IT-специалисты, а также бухгалтерию и производственный отдел.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский является уроженцем Кривого Рога. Ранее после встречи с Зеленским и обыска СБУ криворожский завод «Арселор Миттал» заявил, что уменьшит выбросы и даст деньги на медицину.