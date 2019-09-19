В полиции заподозрили, что в Николаевской облклинической больницы закупили оборудование по завышенным ценам

Полиция расследует злоупотребление властью при закупке медицинского диагностического оборудования для Николаевской областной клинической больницы.

Об этом свидетельствуют соответствующие определения Центрального районного суда Николаева за сентябрь этого года.

В полиции проверяют закупки больницы за период с мая 2018 по март 2019 года. В частности, речь идет о закупке компьютерного томографа «NeuViz 64i» и системы ультразвуковой диагностической аппаратуры с функцией УЗИ, эластографии, компрессионной и оползневой волны «APLIO 400».

Свои подозрения следователи аргументируют тем, что томограф у ООО «Илатанмед» областная клиническая больница купила в марте 2019 года за 19,495 миллионов гривен, а его рыночная цена составляет около 12,5 миллионов.

А относительно приобретения в конце декабря 2018 года у ООО «Астриум» системы УЗИ за 2,96 миллиона гривен следователи полиции отмечают, что эта же фирма другим медучреждениям страны продавала такое же оборудование дешевле.

О покупке в июне 2018 года у фирмы «Укр Диагоностика» системы УЗИ «ESAOTE MyLab Seven» за почти 2,5 миллиона гривен в материалах указано, что в Украине подобный аппарат продают в пределах от 1,3 до 1,5 миллиона гривен.

Уголовное производство по этим фактам квалифицировали по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса, то есть злоупотребления служебным положением, что привело к тяжелым последствиям. Сведения о производстве внесли в Единый реестр досудебных расследований 19 июля.

В своих ходатайствах следователи просили у суда и получили доступ к ряду документации, связанной с закупками Николаевской областной клинической больницы.

Напомним, что ранее главврач Николаевской областной больницы показал документы на новый томограф и акты по поломке «морально устаревшего». Новый компьютерный томограф, потому что старый не соответствовал требованиям и новому процессу диагностики.