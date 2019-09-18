В Николаеве на АЗС обнаружили застреленными троих людей – предполагают, что было ограбление

Утром в среду, 18 сентября, в Николаеве на автозаправке на улице Новозаводская обнаружили тела троих людей с признаками насильственной смерти.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

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14:36 Исполняющий обязанности начальника Главного управления Нацполиции в Николаевской области Иван Выговский в комментарии журналистам рассказал, что первыми обнаружила тела жена одного из погибших – до этого она пыталась с ним связаться, но тот не брал трубку.

На данный момент на месте проводятся первоочередные следственные действия, эксперты-криминалисты осматривают место убийства, изымают вещественные доказательства. Выговский подтвердил, что причиной смерти всех троих стали огнестрельные ранения. Все трое погибших работники АЗС: кассир, оператор и механик.

Что касается версий причин убийства, то рассматриваются сразу несколько, в том числе ограбление, убийство на почве резко возникнувших неприязненных отношений, убийство с целью завладения имуществом. Водители, с которыми общались полицейские, дали разные свидетельские показания.Также он добавил, что на месте не было обнаружено денежных средств. Однако он не уточнил, о краже какой суммы идет речь. Также неизвестно, убийство тройное убийство совершил один человек или к этому причастны несколько людей.

14:20 В комментарии журналистам очевидец рассказал, что когда приехал заправить автомобиль, возле АЗС стояла плачущая женщина, тогда он вместо со своим товарищем подошел к ней, чтобы узнать, что произошло – они зашли в помещение и увидели окровавленные тела людей.

Со ссылкой на одного из мужчин он добавил, что около 9:30 тот приехал на АЗС, однако свет там был выключен, а незадолго до этого из помещения вышел молодой человек в серых шортах. При этом никаких звуков выстрелов слышно не было - он предполагает, что это могло быть из-за шума на улице.

14:03 В отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области сообщили, что информация об обнаружении тел работников автозаправочной станции с огнестрельными ранениями поступило в полицию около 12:20.

«Сейчас на месте происшествия, во главе с руководством ГУНП в Николаевской области, работают сотрудники следственно-оперативной группы Ингульского отдела полиции, следователи, оперативники Главного управления, криминалисты, кинолог со служебной собакой, эксперты. Все обстоятельства преступления устанавливаются. В городе введена специальная полицейская операция «Сирена», – говорится в сообщении.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по статье 115 Уголовного Кодекса Украины («Умышленное убийство»).

14:02 Корреспондент «Преступности.НЕТ» вел прямую трансляцию с места происшествия.

13:40 На место инцидента прибыла следственно-оперативная группа, руководство николаевского Главка. Также работают кинологи со служебными собаками. В городе введен план «Сирена».

Как сообщает издание «Новости-Н», в полицию поступил вызов от супруги одного из работников АЗС, которая приехала на работу к мужу и обнаружила на полу в помещении тела троих людей с огнестрельными ранениями. Предварительная версия убийства - ограбление.

Напомним, что на Николаевщине разбойники в балаклавах и с обрезом устроили нападение на АЗС.

Также ранее сообщалось, что на Николаевщине трое неизвестных совершили разбойное нападение на АЗС.