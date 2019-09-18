В Николаеве при получении взятки в ₴40 тысяч задержали члена комиссии Госфонда поддержки фермеров – требовал 10% от финпомощи государства

В Николаеве в среду, 18 сентября, задержали члена региональной комиссии Николаевского отделения Украинского государственного фонда поддержки фермерских хозяйств, который требовал взятку в размере 4️0️ тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

При совместной работе прокуратуры Николаевской области, Следственного управления Нацполиции в области и управления Службы безопасности в области разоблачили члена региональной комиссии Николаевского отделения Украинского государственного фонда поддержки фермерских хозяйств по подозрению в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в размере 40 тысяч гривен.

Он требовал и получил указанные средства от одного из глав фермерского хозяйства в сумме 10% от общей суммы предоставленной указанному предприятию финансовой помощи от Украинского государственного фонда поддержки фермерских хозяйств, которая составляет 40 тысяч гривен.

Его задержали в порядке статьи 208 Уголовного Процессуального Кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины («Получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством») и избрании меры пресечения.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, что ранее на Николаевщине суд наказал фермера штрафом за предложение взятки полицейским и угрозу их застрелить.