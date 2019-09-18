В Очакове полиция задержала грабителя, забравшего кассу в зале игровых автоматов

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В Очакове 17 сентября местный житель ограбил зал игровых автоматов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Работница зала рассказала, что неизвестный мужчина, который отдыхал в заведении, угрожал ей ножом и отобрал 5 тысяч гривен. После этого он скрылся в неизвестном направлении.

В течение нескольких часов полиция установила личность грабителя – им оказался 28-летний местный житель. По словам злоумышленника, он пришел в игорное заведение отдохнуть и впоследствии решил завладеть деньгами. У него изъяли часть награбленного, которую мужчина не успел потратить.

Злоумышленника, который уже имел проблемы с законом, задержали и объявили ему о подозрении в разбое. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, что ранее в Николаеве двое вооруженных мужчин ограбили зал игровых автоматов и ранили работника заведения.

Вадим Богданов

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