В Донецкой области школьники избили пожилого мужчину и сняли это на видео

Скриншот В городе Мирноград Донецкой области школьники избили 71-летнего дедушку и сняли это на видео.

Об этом сообщает Вчасно.

Так, в сети распространили видео, на котором подростки на территории одной из школ города повалили мужчину на землю и жестоко били лопатой и ногами.

Снято видео было лично одним из нападавших. Как сообщает Покровский отдел полиции, в ходе оперативно-розыскных мероприятий правонарушителей задержали и доставили в отделение полиции. Ими оказались местные школьники в возрасте от 11 до 15 лет. Пострадавшим оказался 71-летний местный житель.

«Ведомости по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией части 2 статьи 296 («Хулиганство» Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия», - сообщают в полиции.

По словам руководителя «Типичного Мирнограда» Александра Соколова, это уже не первый случай совершения этими подростками агрессивных хулиганских действий.

«Когда эта ситуация была освещена на наших платформах, нам начали сбрасывать аккаунты этих обидчиков в соцсетях. Мы промониторили их страницы и обнаружили у одного из них видео, которое было снято в конце июня, о том, как они занимались избиением их же сверстника. Чуть позже нам поступило еще одно видео на электронную почту о том, как эта же банда пыталась напасть на шахтера и отобрать у него пакет в районе остановки «Радиоузел» на 5/6», - рассказывает Александр Соколов.

Также он отметил, что сегодня утром в их ресурса поступило видео, на котором видно, что правонарушители уже на свободе, и некоторые из них пришли на занятия в школу.

Ранее сообщалось, что в Запорожье пьяные подростки избили бездомных и сняли это на видео.