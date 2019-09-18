В Николаеве отправили под домашний арест дебошира, который после задержания головой разбил стекло в «Prius» патрульных

Центральный райсуд Николаева 18 сентября отправил под круглосуточный домашний с электронным браслетом подозреваемого в дебоше на остановке общественного транспорта в Ракетном Урочище, который после того, как патрульные надели на него наручники и усадили в свой автомобиль, разбил головой стекло двери полицейской машины.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, происшествие произошло еще в мае. Тогда утром в полицию поступил вызов в том, что на улице разгуливает мужчина с признаками опьянения с топором в руках и цепляется к прохожим. Когда на место прибыли патрульные, там уже был и наряд полиции охраны, которые уже общались с двумя участниками конфликта.

Как пояснил один из мужчин, к нему в том числе цеплялся нетрезвый человек с топором. Тот, в свою очередь, рассказал, что другой якобы его душил. Патрульные сказали мужчине, который якобы цеплялся к прохожим с топором, сесть в автомобиль, однако тот предпринял попытку сбежать. На предупреждение о применении спецсредств в виде стяжек, мужчина не отреагировал. В результате патрульные усадили его в автомобиль, а когда закрыли дверь, то он ударил головой стекло, которое в итоге разбилось.

На судебном заседании 18 сентября, куда подозреваемого доставили под конвоем полиции, поскольку ранее его не могли найти и объявили в розыск, прокуратура просила избрать Дмитрию Загинайченко меру пресечения в виде содержания под стражей.

Прокурор отметил, что Загинайченко ранее имеет несколько судимостей за совершение уголовных преступлений, значительное количество раз привлекался к административной ответственности, нигде официально не работает, не имеет крепких социальных связей, может влиять на свидетелей или скрываться от следствия и суда.

Подозреваемый Дмитрий Загинайченко отметил, что его судимость не имеет никакого отношения к нынешнему событию, и рассказал, что сидел в тюрьме за кражи, а «патроны и конопли подкинули». Также он уверял следственную судью, что постоянно по вызову посещает заседания в этом же райсуде по еще одному делу о нанесении легких телесных повреждений. Он говорит, что якобы очень удивлен тем, что его подпали в розыск и считает, что в материалах следствия все обстоятельства истолкованы «перекручено» и сфабрикованы против него.

Загинайченко рассказал свою версию тех событий, согласно которой он пришел в один из магазинов на остановке общественного транспорта. Там он попросил у продавщицы седлать ему чай. Одновременно он поинтересовался, мол все равно, что она негативно к нему относится, но почему не любит его стихи и песни. По его словам, далее она нецензурно его оскорбила, унизив его мужское достоинство, и он после аналогичного нецензурного ответа вышел.

Далее Дмитрий Загинайченко рассказал, что после инцидента приехали по вызову сотрудники полиции охраны. Он им якобы показал видео конфликта с продавщицей, и, по его, словам, они сказали, что к нему нет никаких вопросов и пошли опрашивать другую сторону конфликта. Загинайченко рассказал, что далее зашел в соседний магазин, чтобы все же заказать чай. Потом в этот магазин зашел брат женщины, с которой у него был конфликт, который позвал его. При выходе он якобы ударил Загинайченко, повалил на землю и начал душить. По словам подозреваемого, только после обращений прохожих, мужчина его отпустил, а он после этого забрал чай и все же плеснул кипятком в лицо обидчику.

О жалобах соседей он сказал, что его соседка наговаривает, поскольку он постоянно возмущается ее самогоноварением, а ее внук и вовсе торгует амфетамином. Загинайченко рассказал, что сильно не терпит наркоторголю и ведет с ней жесткую борьбу. В частности этому соседу он пробил колеса на автомобиле.

В итоге следственная судья Светлана Скрипенко постановила назначить подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля до 1 октября (небольшой срок связан с тем, что досудебное расследование еще не продлевали и меру пресечения невозможно назначить на срок более срока расследования).