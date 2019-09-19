В Донецкой области неизвестные побили прокурора и порезали шины на его автомобиле

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В Донецкой области 18 сентября в коридоре Добропольского горрайонного суда неизвестные напали на 28-летнего сотрудника Константиновской местной прокуратуры и нанесли ему удары кулаками в живот.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Кроме того, злоумышленники повредили два колеса автомобиля «Ssang Yong Rexton», принадлежащего прокурору.

Открыто уголовное производство по фактам умышленного причинения сотруднику прокуратуры телесных повреждений в связи с выполнением им служебных обязанностей, а также повреждения принадлежащего ему имущества. Устанавливаются все причастные к преступлению лица.

Напомним, что ранее в Киеве неизвестные избили замглавы КГГА Слончака

Роман Свиридов

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