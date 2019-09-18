Служащие Государственной судебной администрации на рабочих ноутбуках майнили криптовалюту – ГБР объявило им о подозрении

В Киеве ГБР сообщило о подозрении двум чиновников Государственной судебной администрации Украины, которые незаконно использовали сетевое и компьютерное оборудование администрации для налаживания работы интернет-магазинов и добычи криптовалюты.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Подозрение объявили двум сотрудникам госпредприятия «Информационные судебные системы» Государственной судебной администрации Украины. По предварительной информации они установили на сетевое и компьютерное оборудование вредоносное программное обеспечение с целью налаживания работы интернет-магазинов и использования мощности серверов для добычи криптовалюты. Факты таких противоправных действий подтверждены выводами эксперта.

При осмотре сетевого оборудования дата-центра ГП «Информационные судебные системы» установили: наличие вредоносного программного обеспечения «MinerGate», которое с 1 января 2018 года осуществляло добычу электронных денег (криптовалюты), используя мощности и электроэнергию ГСА Украины; незаконное использование серверного оборудования ГСА Украины для работы ряда частных ресурсов – нескольких интернет-магазинов; установочный файл вредоносного программного обеспечения с функцией специального технического средства негласного получения информации.

Программное обеспечение было установлено на отдельных ноутбуках госпредприятия «Информационные судебные системы». Эти компьютеры использовались для настройки серверов, компьютеров Государственной судебной администрации Украины и судов города Киева.

Напомним, ранее сообщалось, что на Южно-Украинской АЭС также «майнили» криптовалюту.