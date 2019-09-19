Николаевские патрульные объяснили, почему их спецназ задержал водителя «Land Cruiser» посреди проезжей части

Задержанный вчера в Николаеве водитель автомобиля «Toyota Land Cruiser» подозревается в том, что он во время конфликта на дороге угрожал другому водителю ножом.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Напомним, что 18 сентября спецназ патрульных ТОР в районе автовокзала с применением силы задержал водителя автомобиля «Toyota Land Cruiser». Свидетелями задержания стало много людей – автомобиль остановили посредине дороги возле двух остановок общественного транспорта. Предполагалось, что водитель мог быть причастен к тройному убийству на заправке, он подпадал под приметы подозреваемого. Но полиция ранее уточняла, что этот мужчина не причастен к убийству на АЗС на Новозаводской.

«Сотрудникам ТОР поступила ориентировка в отношении водителя вышеуказанного транспортного средства. В ориентировке сообщалось, что водитель автомобиля «Toyota Land Cruiser» серебристого цвета с соответствующим номерным знаком вследствие конфликта на дороге угрожал другому водителю физической расправой, держа в руке предмет, похожий на нож. Также водитель подпадал под приметы мужчины, который мог быть причастен к убийству, которое произошло за несколько часов до этого. Вскоре ТОРовцы заметили разыскиваемый автомобиль. Поскольку человек мог быть вооружен, патрульные приняли решение провести задержание в условиях повышенной угрозы», - сообщили в патрульной полиции.

Мужчину доставили в районный отдел полиции и передали следователям для установления всех обстоятельств дела.