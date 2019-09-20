В Британии 11-летняя девочка прогнала грабителя из супермаркета – она кинула в него хлеб и две бутылки

В Британии в супермаркете в Западном Суссексе 11-летняя девочка заставила вооруженного ножом грабителя сбежать из супермаркета.

Об этом сообщает «Metro».

Грабитель потребовал, чтобы персонал супермаркета отдал ему деньги из кассы, но девочка заметила его и начала бросать в него все, что она могла найти, включая буханку хлеба и две бутылки. После неудачной попытки забрать деньги, грабитель сбежал из магазина с пустыми руками.

Девочку повалили за её действия в супермаркете, полиция подтвердила, что никто не пострадал, кроме эго вооруженного грабителя. Сейчас полиция занимается розыском преступника. Опубликовано видео из момента нападения, но сама девочка на него не попала. Видно, что в грабителя чем-то кидают, после чего он сбегает.

Напомним, что ранее в Николаеве задержали грабителей, которые отбирали у прохожих ценности под угрозой зажигалки в виде пистолета.