У николаевца, подозреваемого в убийстве трех человек на АЗС, нашли четыре пистолета и более сотни патронов

У подозреваемого в убийстве трех человек на автомобильной заправке в Николаеве нашли четыре пистолета.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Напомним, что 18 сентября на автозаправке на улице Новозаводской обнаружили застреленными трех её работников. По подозрению в причастности к убийству задержали их бывшего сотрудника.

Прокуратура сообщила, что убийство случилось на почве неприязненных отношений. Задержанному 48-летнему жителю Николаева объявили о подозрении по пункту 1 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство двух или более лиц»), ему грозит пожизненное лишение свободы.

«Во время задержания у подозреваемого обнаружили большое количество оружия и боеприпасов: два револьвера, два пистолета; пять снаряженных магазинов к пистолетам; больше сотни патронов, нож. Все оружие находилось непосредственно при задержанном и в сумке, которая была у мужчины. Все изъятое направили на проведение исследования. По результатам проведенных экспертиз будет решаться вопрос о предоставлении дополнительной квалификации», - рассказали в прокуратуре.

Как сообщалось ранее, задержанный уже попадал в поле зрения правоохранителей за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.