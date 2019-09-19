В Черкасской области полиция задержала мужчин, которые запытали до смерти двух человек

В Черкасской области двое местных жителей до смерти замучили двух своих знакомых.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины.

Тела двух мужчин обнаружили в поле вблизи автодороги Киев-Знаменка. Множественные следы от ударов и колото-резаные раны на телах давали основания считать, что пострадавших перед смертью пытали.

Подозреваемых в двойном убийстве задержали во время спецоперации. Они планировали бежать из Украины в другую страну.

- К совершению уголовного преступления причастны двое жителей города Черкассы. В дальнейшем установили, что действительно у них был конфликт с потерпевшими. Кроме того, оперативники выяснили, что злоумышленники спешно собираются покинуть территорию страны, - сообщил заместитель главы Нацполиции - начальник уголовной полиции Евгений Коваль.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения.

Напомним, 18 сентября на автозаправке на улице Новозаводской обнаружили застреленными трех её работников. По подозрению в причастности к убийству задержали их бывшего сотрудника.