В Николаеве избирают меру пресечения подозреваемому в расстреле трех работников автозаправки ОНЛАЙН

В Николаеве в пятницу, 20 сентября, суд избирает меру пресечению подозреваемому в убийстве трех работников автозаправочной станции.

Об этом из Ленинского районного суда Николаева сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 18 сентября на автозаправке на улице Новозаводской обнаружили застреленными трех её работников. По подозрению в причастности к убийству задержали их бывшего работника. У задержанного нашли два револьвера под патрон Флобера, один травматический пистолет и еще один, скорее всего, пистолет Макарова и глушитель. Также нашли патроны, которые по маркировке совпадают с гильзами, найденными на месте убийства. Ранее он попадал в поле зрения правоохранителей из-за незаконного оборота оружия. Основная версия преступления – неприязненные отношения.

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11:08 В зале судебных заседаний в ожидании рассмотрения ходатайства об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей собрались журналисты.