В Николаеве во время ссоры женщина воткнула нож в спину своему сожителю

В Николаеве 19 сентября женщина во время конфликта с сожителем ранила его ножом в спину.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Около 23 часов ночи патрульным поступил вызов, что в тамбуре одного из домов на улице Айвазовского лежит человек с ножевым ранением в спину. Прибыв по указанному адресу, патрульные увидели, что на месте уже находилась бригада «скорой» и оказывала помощь мужчине.

Соседка объяснила, что пострадавший регулярно конфликтует со своей сожительницей, и этот день не стал исключением. Сожительницы на месте не было, так что патрульные получили описание женщины и начали ее поиски. Неподалеку от дома находится круглосуточный магазин, возле которого патрульные обнаружили гражданку, похожую по описанию. Она имела явные признаки алкогольного опьянения, а на руках и одежде у нее заметили пятна, похожие на кровь. Женщину задержали и передали следователям для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Напомним, что ранее суд отправил в СИЗО 16-летнего подростка из Новой Одессы, зарезавшего своего деда.