В Вознесенске вооруженный гаечным ключом уголовник отобрал у женщины телевизор и украшения, а по пути обчистил машину ее соседей

В Вознесенске задержали за разбойное нападение на дом местной жительницы и кражу из автомобиля ее соседей задержали ранее судимого мужчину.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполции в Николаевской области.

19 сентября злоумышленник через забор залез на территорию домовладения потерпевшей по улице Тимирязева в то время, когда женщина как раз вышла во двор. Угрожая ей физической расправой с гаечным ключом в руках, нападающий заставил женщину открыть дверь дома. Он забрал ювелирные изделия, среди которых золотая цепочка с кулоном, серьги и кольцо, 32-дюймовый телевизор и ее личные вещи.

Уходя, злоумышленник еще и обокрал припаркованный возле дома потерпевшей соседский автомобиль, откуда забрал магнитофон и аккумулятор.

С награбленным преступник скрылся, однако его оперативно разыскали сотрудники Вознесенского отдела полиции. У злоумышленника правоохранители изъяли вещи заявителей, которые в ближайшее время будут им возвращены.

40-летнего ранее судимого за ограбление жителя Запорожской области полицейские задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Следователи ему инкриминируют ограбление и кражу из транспортного средства (часть 3 статьи 186 и часть 1 статьи 185 УК). Согласно санкций указанных статей мужчине грозит до восьми лет заключения.

Напомним, как в Николаеве задержали грабителей, которые отбирали у прохожих ценности под угрозой зажигалки в виде пистолета.