Полиция изъяла у жителя Николаевщины полкилограмма каннабиса и кусты конопли

В Вознесенском районе Николаевской области полиция изъяла каннабис у жителя одного из сел района.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

У ранее судимого 45-летнего мужчины 20 сентября провели санкционированный обыск. Во время обыска изъяли на приусадебном участке ухоженные кусты конопли, а в хозяйственном помещении нашли около 500 граммов каннабиса. За незаконное хранение наркотиков и выращивание конопли открыли уголовное производство.

Напомним, что ранее полиция задержала четырех николаевцев, которые вырастили 100 кустов конопли и охраняли их с оружием.