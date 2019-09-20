В Первомайске полиция ищет мошенников, которые обманули поставщиков сои и подсолнечника

В Николаевской области оптовые покупатели сельхозпродукции не рассчитались с поставщиками – жителями Первомайского района и Кировоградской области.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В Первомайский отдел полиции 18 сентября обратились представители двух частных предприятий, которые занимаются выращиванием и реализацией сельскохозяйственных культур. Они сообщили, что стали жертвами мошенничества, в результате чего понесли значительный материальный ущерб.

Поставщики заключили соглашения с оптовыми покупателями, которых нашли в интернете, и доставили на их зернохранилища в Первомайском районе семена сои и подсолнечника. Не получив в срок денег, они пытались связаться с представителями покупателей, но их мобильные телефоны уже были вне зоны досягаемости. Поэтому за помощью пострадавшие обратились в полицию. Следователи начали уголовные производства по фактам мошенничества и сейчас устанавливают личности злоумышленников.

Напомним, что ранее жители Николаевщины за сутки из-за банковских аферистов лишились более ₴30 тысяч.