НАБУ и САП сообщили о подозрении свидетелю по делу завода «Краян» за отказ давать показания

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении свидетелю по делу завода «Краян» за отказ от дачи показаний.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Сообщается, что в суде объявили о подозрении одному из свидетелей по делу по факту завладения 92 миллиона гривен местного бюджета города Одессы во время приобретения зданий ОАО ХК «Краян».

«Прибыв по вызову к Национальному бюро и находясь в служебном кабинете детективов, указанное лицо, ссылаясь на статью 63 Конституции Украины, отказалась давать показания в уголовном производстве», - говорится в сообщении.

Кроме того, свидетель также, ссылаясь на ту же статью Конституции Украины, отказался давать показания во время рассмотрения уголовного производства в Малиновском районном суде Одессы.

Действия подозреваемого квалифицируются по части 1 статьи 385 Уголовного кодекса Украины («Отказ свидетеля от дачи показаний или отказ эксперта или переводчика от выполнения возложенных на них обязанности»). Указанная статья предусматривает наказание в виде штрафа от пятидесяти до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев.

Напомним, НАБУ и САП в июне 2018 года заявили, что завершили расследование в отношении мэра Одессы Труханова, подозреваемого в хищении 90 миллионов гривен. Ранее Апелляционный суд отказался отстранить Труханова от должности мэра Одессы.

Как известно, киевский суд отказал НАБУ в аресте мэра Одессы Труханова и отпустил его на поруки нардепа от БПП. Труханов подозревается в участии в махинациях вокруг продажи зданий одесского завода «Краян».

9 июля 2019 года Малиновский райсуд Одессы оправдал мэра Одессы Геннадия Труханова, его заместителя Павла Вугельмана, других чиновников мэрии и бизнесменов, которых обвиняли в завладении бюджетными деньгами при покупке здания завода «Краян».