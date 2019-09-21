В Чехии задержали украинцев, которые не зная языка незаконно регулировали движение на дороге

В Чехии задержали двоих украинцев, которых местная компания нелегально устроила на работу для регулирования движения на участке шоссе в Градець-Кралове.

Об этом сообщает Европейская правда, ссылаясь на Novinky.

Один из водителей сообщил таможенникам о двух подозрительных людях в желтых жилетах, которые не понимали чешского языка и не могли ничего объяснить участникам дорожного движения. При этом по дороге возле села Садова ежедневно проезжали тысячи автомобилей.

Сотрудники таможни решили проверить жалобу и оказалось, что движение регулировали 24-летний украинец и 23-летняя украинка без разрешений на работу.

Таможенники передали материалы дела в областную инспекцию труда. Компании грозит штраф в размере 10 миллионов крон, а украинцев могут депортировать.

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