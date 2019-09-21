В Черновцах пьяный мужчина въехал в здание, после чего открыл стрельбу

В Черновцах в пятницу, 20 сентября, пьяный водитель въехал в здание, после чего открыл стрельбу.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Черновицкой области.

Около 13:00 в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Русской. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа Черновицкого отдела полиции установила, что 60-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения допустил ДТП, въехал в здание и повредил стену.

Выйдя из автомобиля, он совершил выстрел из предмета, похожего на пистолет.

Полицейские изъяли у мужчины оружие и направили его на экспертизу. Злоумышленника задержали. По данному факту следователи Черновицкого отдела полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 4 статьи 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Одессе водитель «Nissan» въехала в толпу протестующих, которые ходили по пешеходному переходу.