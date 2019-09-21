На Харьковщине мужчина из-за ревности пытался убить священника, поджог два дома, машину и выстрелил себе в плечо

В селе Первомайское Змиевского района Харьковской области мужчина на почве ревности поджег два дома, открыл огонь и пытался покончить с собой.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

В пятницу, 20 сентября, в полицию сообщили, что ночью в селе Первомайское неизвестный мужчина стрелял из оружия и поджег два дома. Работники полиции установили, что 32-летний местный житель на почве ревности к жене решил убить 31-летнего мужчину.

По словам начальника сектора криминальной полиции Змиевского отдела полиции Андрея Тарахтеева, злоумышленник заранее приобрел гладкоствольное охотничье ружье.

«Потом с ружьем в руках прибыл к дому, где проживает оппонент, начал с ним ссору через окно дома. Злоумышленник направил оружие в сторону последнего и сделал прицельный выстрел. Мужчина успел спрятаться за кирпичное здание», - рассказал Тарахтеев.

Также начальник отдела полиции добавил, что на этом злоумышленник не остановился.

«Он взял полимерную канистру с легковоспламеняющейся смесью, облил ею двери и стены дома потерпевшего и поджег. Кроме этого, злоумышленник наведался в дом родителей потерпевшего, где находилось авто 31-летнего мужчины, поджег легковоспламеняющейся смесью и дом, и машину», - отметил он.

Установлено, что потом мужчина вернулся к себе домой и пытался свезти счеты с жизнью, выстрелив себе в плечо. Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 15, части 1 статьи 115 («Покушение на умышленное убийство»), части 2 статьи 194 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»), части 2 статьи 15, пункта 1, 5 части 2 статьи 115 («Покушение на умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение. Вещественные доказательства изъяты. Следственные действия продолжаются.

Как сообщает харьковский телеканал Объектив, мужчина поджог жилье религиозного служителя. Сейчас злоумышленник находится в реанимации.

Ранее сообщалось, что в Первомайске мужчина на почве ревности ударил приятеля ногой в голову – пострадавший спустя неделю скончался в больнице.