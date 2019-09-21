Пытал горячим утюгом, бил руками и палкой: Правоохранители установили, что жителя Николаевщины убил его сосед-рецидивист ради наживы

В пятницу, 20 сентября, в результате следственно-оперативных действий полицейские установили и задержали злоумышленника, который утюгом пытал жителя Снигиревки до смерти.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Как известно, что 10 сентября в Снигиревке в частном домовладении было обнаружено тело 60-летнего хозяина с внешними признаками насильственной смерти и следами пыток. Осмотрев тело погибшего и его дом, полицейские пришли к выводу, что преступление было совершено по корыстным мотивам: на это указывали беспорядок в комнате и характер выявленных ранений на теле мужчины.

Оперативные сотрудники Управления уголовного розыска николаевского главка и Снигиревского отдела полиции выяснили, что потерпевший должен был получить определенную сумму денег за сдачу в аренду земельных паев, о чем знали и местные жители, среди них и преступник. Известно, что 49-летний злоумышленник не был лично знаком с домовладельцем. Надев на голову чулок, а на руки носки, он отправился выбивать из хозяина признание про тайник с деньгами.

«Деньги пострадавший действительно получил, но сразу отдал заработок родным, и в доме их действительно не было. Не поверив в это, преступник горячим утюгом пытал мужчину до смерти, и, найдя в его доме 500 гривен, ушел. Уже мертвым мужчину в тот же день обнаружила сожительница и заявила в полицию», - говорится в сообщении.

В результате проведенного комплекса следственно-оперативных действий полицейские разыскали злоумышленника и доставили в участок. Он рассказал, что зарабатывает на жизнь, рубая заказчикам дрова, средств на жизнь не хватало, поэтому, услышав о том, что сосед разбогател, решил эти деньги у него отобрать. Пытал жертву утюгом, а бил руками и палкой, чтобы получить признание. Чтобы остаться неузнанным, нападающий надел на голову чулок, а чтобы не оставлять отпечатков пальцев, на руки надел носки. Но это не помогло ему обмануть полицейских.

Сам палач - ранее неоднократно судимый за имущественные преступления местный житель. Ему сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства из корыстных побуждений (п. 6 ч. 2 ст. 115 КК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание от десяти лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества. Кроме того, внесена дополнительная квалификация - по ч. 4 ст. 187 КК Украины - разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой, или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Ранее, 15 мая, в Березнеговатском районе в собственном доме сын обнаружил тела родителей с внешними признаками насильственной смерти. Погибшему фермеру был 71 год, его жене – 64 года, на их телах нашли многочисленные травмы. Предполагается, что убийство совершили из корыстных побуждений, так как семья фермера считалась зажиточной. В доме были выбиты двери и исчезли некоторые вещи супругов: мобильный телефон, ювелирные изделия и документы. 11 июля полиция задержала 44-летнего подозреваемого в убийстве главы фермерского хозяйства «Шевченко» Владимира Новицкого и его жены.

Позже выяснилось, что подозреваемый в убийстве на Николаевщине фермера и его жены не признает свою вину – его оставили под арестом.