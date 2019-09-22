Киевлянин убил свою 16-летнюю дочь после ее возмущения о его пьянстве

В Киеве мужчина убил свою 16-летнюю дочь после ссоры, которая началась из-за его пьяного состояния.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве.

Происшествие произошло на улице Александра Попова на столичной Оболони. Когда бабушка зашла в дом, она обнаружила там мертвой свою внучку. Женщина сразу позвонила в полицию. По адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа районного и главного управлений полиции и судебно-медицинский эксперт.

«Правоохранителям, которые прибыли на место происшествия, хозяин дома рассказал, что он пришел домой навеселе, а дочери это не понравилось, и между ними возникла ссора. Во время конфликта девушка якобы хотела выйти из дома на улицу, но отец не позволил ей это сделать и связал ее веревкой. Потом он пошел спать, а когда проснулся, то увидел, что дочь лежит без признаков жизн», - как рассказал начальник Оболонского управления полиции Виталий Быков.

Бабушка школьницы является ее официальным опекуном: ее мать в семье уже давно не видели, а отца несколько лет назад лишили родительских прав.

Тело потерпевшей направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Подозреваемого в убийстве родственника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, как на Житомирщине мужчина убил и сжег трехлетнюю дочь, которую ему вернули органы опеки по решению суда.