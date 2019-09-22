В Николаеве разыскивают угнанную «Toyota Camry»

Полицейские разыскивают автомобиль «Toyota Camry», который похитили в Ингульскому районе Николаева.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

22 сентября в полицию поступило сообщение от женщины о том, что исчез ее автомобиль «Toyota Camry» черного цвета с государственным номером АХ 4455 ЕТ. Женщина оставила автомобиль накануне вечером оставила возле дома №15 по улице 1-я Линия в Ингульскому районе Николаева.

Продолжаются следственные действия, правоохранители принимают меры по установлению местонахождения похищенного транспортного средства и лиц, причастных к преступлению.

«Просьба ко всем, кому известна какая-либо информация, которая может помочь в раскрытии указанного преступления, обращаться к Ингульского отдела полиции ГУНП в Николаевской области по адресу: г. Николаев, ул. 12-я Продольная, 42-А или по телефонам: (0512) 64-95-99, 102. Конфиденциальность гарантируется», – обратились в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по признакам части 3 статьи 289 Уголовного кодекса Украины («Незаконное завладение транспортным средством, причинившее крупный материальный ущерб»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, как в Чернигове спецназ полиции задержал преступников, застреливших двух человек ради «Chevrolet Lanos».