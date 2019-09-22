Порошенко рассказал, что Медведчук делал у него дома

Бывший Президент Украины Петр Порошенко объяснил, что делал у него дома кум российского главы Владимира Путина, один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук и почему он не сидит в тюрьме.

Об этом он рассказал в интервью «5 каналу».

– Ничего не делал, – сказал Порошенко в ответ на вопрос о том, что Медведчук делал в его доме.

По словам экс-главы Украины, Медведчук был у него дома два раза, но там, где были «Схемы«, кума Путина он не видел. Также Порошенко отметил, что Медведчук приходил к нему домой два раза в другой день.

– Перед тем, как он выезжал к Путину. Мы согласовали его позицию перед переговорами с Путиным. Только это, – сказал бывший Президент.

Он отметил, что с Медведчуком в тот день обсуждалось только освобождение заложников и ни на какие другие темы они не говорили. Пребывание кума президента РФ у него дома Порошенко объяснил тем, что уже возвращался тогда домой и не мог встретить Медведчука раньше.

По словам Порошенко, у главы государства ненормированный рабочий день, поэтому такие встречи у него дома не носят частный характер. Он добавил, что принимал дома по этой причине много людей. Порошенко также констатировал, что во время переговоров с Россией Медведчук представлял не Украину, а Путина. Экс-президент заявил, что российская сторона сделала многое, чтобы Медведчуку не было альтернативы.

– Ни разу не было такого, чтобы кто-то обращался с просьбой «У нас есть обоснованные обвинения по Медведчуку», и я никогда никому не говорил «Вы его не трогайте», – прокомментировал Порошенко вопрос о «легализации Медведчука Порошенко в украинской политике».

Он уверен, что если бы Президент мог сказать, кого нужно «сажать», а кого отпускать, наше государство не было бы демократическим. Правоохранительная и судебная системы не должны зависеть от воли Президента.

Напомним, как президент России Владимир Путин предупредил Президента Украины Владимира Зеленского о том, что не нужно преследовать украинскую оппозицию, которую возглавляет кум российского лидера Виктор Медведчук.

До этого Зеленский заявил, что пророссийская партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука финансируется наличными деньгами из-за рубежа.

Напомним, ранее в Офисе Президента сообщили, что нигде в мире Медведчук не может представлять Украину.

При этом лидеры «Оппозиционной платформы – за життя» Юрий Бойко и Виктор Медведчук, которые регулярно летают в Кремль, вошли в Комитет по вопросам деокупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и луганской областях, а так же Автономной Республики Крым.

Как известно, Медведчук в преддверии выборов в очередной раз поехал в Россию и провел встречу с Путиным. ранее Медведчук провел встречу с главами террористов «ЛДНР» и договорился об освобождении четверых пленных.

Перед президентскими выборами Медведчук вместе с Юрием Бойко летали в Москву, где провели встречу с премьер-министром РФ Медведевым.

Отметим, что ранее Медведчук заявил, что не считает Россию агрессором, а ситуацию на Донбассе назвал «противостоянием граждан».