Николаевские патрульные задержали двоих «закладчиков» – у них изъяли 18 свертков с наркотиками

В воскресенье, 22 сентября, в Ингульском районе Николаева патрульные задержали парней, которые делали «закладки».

Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции в Николаевской области.

Около 12 часов во время автопатрулирования Ингульского района полицейские заметили двух мужчин, которые странно себя вели. Патрульные решили остановиться неподалеку и понаблюдать за нами. Через некоторое время один из мужчин начал копаться в земле, будто что-то ищет.

Когда патрульные подошли к ним, парни начали заметно нервничать, на поставленные вопросы ответить не могли.

Во время проведения поверхностной проверки у обоих мужчин были обнаружены полиэтиленовые свертки с веществом, похожим на наркотическое. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции.

В общем следователем в присутствии двух понятых изъяли 18 полиэтиленовых свертков с веществом, похожим на наркотическое.

Напомним, как николаевские патрульные задержали троих «закладчиков» в центре города, тогда кроме наркотиков у них нашли весы и мерные ложки.