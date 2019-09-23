Из колонии на Николаевщине сбежал осужденный за убийство одессит

Владимир Касап В Николаевской области полиция разыскивает мужчину, который бежал из Вознесенской колонии, отбывая наказание за убийство.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В воскресенье, 22 сентября, дежурный колонии №72 сообщил в полицию о том, что около 19:05 совершил побег Касап Владимир Викторович 1984 года рождения, уроженец Одесской области Татарбунарского района, осужденный в 2017 году судом Одессы к восьми годам лишения свободы за совершение уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»).

Приметы осужденного: рост 180 сантиметров, вес 75 килограмм, волосы темные, глаза светло-серые, уши, губы и нос средние.

Был одет в черный спортивный костюм и темные кроссовки.

Следователи по данному факту открыли уголовное производство по статье 393 («Побег из места лишения свободы или из-под стражи») Уголовного кодекса Украины. Разыскиваемому, кроме ранее определенного наказания, может грозить еще одно - в виде заключения на срок от 3 до 5 лет.

Сейчас в регионе проводятся специальные меры для розыска беглеца. Также правоохранители обращаются с просьбой к гражданам помочь установить местонахождение мужчины, и полезную для следствия информацию предоставить Вознесенский отдел полиции по адресу: Вознесенск, улица Киевская, 24 или по телефонам (05134) 3-31-51, (099) 252-60-66, 102.