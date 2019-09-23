На Николаевщине суд арестовал рецидивиста, который жестоко пытал и убил соседа – его соучастницей была сожительница

В субботу, 21 сентября, суд избрал меру пресечения жителю Снигиревки, подозреваемому в разбойном нападении на соседа и пытках его до смерти.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Как известно, что 10 сентября в Снигиревке в частном домовладении было обнаружено тело 60-летнего хозяина с внешними признаками насильственной смерти и следами пыток. Осмотрев тело погибшего и его дом, полицейские пришли к выводу, что преступление было совершено по корыстным мотивам: на это указывали беспорядок в комнате и характер выявленных ранений на теле мужчины. 20 сентября в результате следственно-оперативных действий полицейские установили и задержали злоумышленника, который утюгом пытал жителя Снигиревки до смерти.

Досудебным расследованием установлено, что злоумышленник проник в дом пострадавшего, чтобы отобрать деньги, которые владелец получил в качестве арендной платы за пользование земельным наделом. И, не найдя суммы, на которую рассчитывал, замучил мужчину до смерти и забрал лишь 500 гривен, которые нашел в доме.

Суд арестовал подозреваемого на 60 суток без возможности внесения залога.

Также правоохранители установили соучастника преступления - 45-летнюю сожительницу подозреваемого, которой инкриминируется совершение уголовного преступления по части 4 статьи 187 («Разбой») Уголовного Кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

Напомним, как 15 мая в Березнеговатском районе в собственном доме сын обнаружил тела родителей с внешними признаками насильственной смерти. Погибшему фермеру был 71 год, его жене – 64 года, на их телах нашли многочисленные травмы. Предполагается, что убийство совершили из корыстных побуждений, так как семья фермера считалась зажиточной. В доме были выбиты двери и исчезли некоторые вещи супругов: мобильный телефон, ювелирные изделия и документы. 11 июля полиция задержала 44-летнего подозреваемого в убийстве главы фермерского хозяйства «Шевченко» Владимира Новицкого и его жены.

Позже выяснилось, что подозреваемый в убийстве на Николаевщине фермера и его жены не признает свою вину – его оставили под арестом.