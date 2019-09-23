В Одесской области задержали супругов, которые держали в рабстве около сотни человек - они предлагали подработку бездомным

В Одесской области задержали участников преступной группы, которые несколько лет держали в рабстве около сотни человек.

Об этом сообщают в прокуратуре Киева.

Под процессуальным руководством киевской прокуратуры, следователи завершили досудебное расследование в отношении 12 участников преступной группы, которые несколько лет удерживали в неволе в Одесской области около сотни людей, принуждая их к тяжелому труду.



Как установлено в ходе предварительного расследования, заказчиками «живого товара» оказалась семейная пара - гражданин Грузии и гражданка Украины - владельцы сельскохозяйственного предприятия, расположенного в Одесской области.

В течение 2015-2018 годов на центральных железнодорожных вокзалах Киева, Одессы, Николаева и других городов нанятые ими вербовщики подыскивали лиц, находящихся в уязвимом состоянии и не имели постоянного места жительства. Злоумышленники предлагали им работу под Киевом с зарплатой от 200 до 500 гривен в день, бесплатное жилье и питание.



Однако, вместо этого завербованных людей доставляли в Одесскую область, где по приезду к месту назначения у них отбирали паспорта и мобильные телефоны. Затем их селили в барак, где в каждой комнате в нечеловеческих условиях проживали до 15-20 человек, как мужчины так и женщины.



При этом пострадавшие постоянно подвергались физическому и психологическому насилию со стороны охранников указанных бараков. Рабочих, которые отказывались работать или пытались убежать, жестко били в присутствии других работников для недопущения таких инцидентов в дальнейшем.

По результатам нескольких оперативных разработок, проведенных столичной прокуратурой совместно с Нацполицией, членов преступной группы удалось установить и задержать. Во время досудебного расследования установлено 82 потерпевших. В уголовном производстве потерпевшими заявлено гражданские иски на общую сумму более 2,3 миллиона гривен.



На имущество злоумышленников наложен арест, среди которого 12 автомобилей и 1 миллион гривен, изъятые при проведении обыска для возможности применения конфискации, как меры наказания и возмещения причиненного потерпевшим вреда в случае вынесения обвинительного приговора.

Сейчас завершено ознакомление сторон с материалами уголовного производства и обвинительный акт направлен в Соломенский районный суд. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее в Украине выявили сеть «реабилитационных центров» и освободили из трудового рабства сотню людей.